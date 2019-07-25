أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد دار حضانة العاملين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد دار حضانة العاملين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دار حضانة بالمنطقة الحرة المخصصة لأبناء العاملين، ورافقه عدد من الوزراء.

وأشاد مدبولي، بمستوى الحضانة متسائلا عن المضمون التي تقدمه للأطفال عدد الأطفال به.

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ومن المقرر أن يتفقد مدبولي، مشروع مرغم ٢ للبلاستك كما يتفقد وحدة النافتا بشركة انريك، ويتفقد أيضا مستشفى العجمي.

وكما سيتفقد رئيس الوزراء مشروع بشائر الخير ومشروع تطوير ترعة المحمودية " شريان الأمل " .

ويعقد رئيس الوزراء اجتماع مع القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان عن المحافظة عقب جولاته لتعرف على مشكلات المحافظة والعمل على حلها.