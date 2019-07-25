أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد شبابيك صرف تذاكر العيد للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد شبابيك صرف تذاكر العيد للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، مكاتب وشبابيك حجز التذاكر وأرصفة محطة مصر بالقاهرة، للتأكد من حسن سير العمل.

وتابع على مدار الساعات الأولي من الصباح حركة القطارات وعملية بيع التذاكر وشدد علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بما يسهل الحصول علي التذكرة.

وكشف "رسلان"، أن الهيئة استطاعت بفضل تطبيق حزمة إجراءات وتشديدات القضاء على السوق السوداء نهائياً بما يؤكد حرصها على نقل جميع الركاب براحة وسلام إلى مدنهم.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم تسهيل عملية حجز التذاكر من خلال زيادة منافذ البيع بمحطة مصر برمسيس، ورفعت نسبة الحجز الإلكتروني إلى 20% ليتمكن المسافرون من حجز مقاعدهم عبر الإنترنت باستخدام الحسابات البنكية.

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وشدد رئيس هيئة السكة الحديد، على التواجد المستمر لكافة قيادات الهيئة والمختصين طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة حركة تشغيل القطارات، وتكثيف تواجد مفتشي المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر، والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والأمن الإداري لتقديم التسهيلات اللازمة لجمهور المسافرين من الركاب.

واستمع رسلان, لشكاوي الجمهور ووجه بحلها فوراً وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن الحجز لعيد الأضحى المبارك قبل السفر بأربعة عشر يوم بالنسبة للقطارات وجداول التشغيل وفي نفس اليوم بالنسبة للقطارات الإضافية والعربات العلاوة وحددت السكة الحديد عدد 4 مقاعد لكل مواطن بموجب بطاقة الرقم القومي.

جدير الذكر أن السكة الحديد أعلنت في وقت سابق أن ستدفع بعدد 317947 مقعد إضافي خلال أيام العيد بخلاف القطارات المجدولة.

وفي نهاية الجولة تمني المهندس اشرف رسلان لجميع المواطنين الوصول لذويهم بسلام، مهنئا جموع الشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.