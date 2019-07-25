أخبار مصر | رئيس الوزراء يصل إلى الإسكندرية ويتفقد المنطقة الحرة بالعامرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصل إلى الإسكندرية ويتفقد المنطقة الحرة بالعامرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجاس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

واستهل زيارته منذ قليل، بتفقد المنطقة الحرة بالعامرية، كما تفقد دار حضانة لأبناء العاملين، ورافقه عدد من الوزراء ومحافظ الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتفقد "مدبولي" مشروع مرغم ٢ للبلاستك، كما يتفقد وحدة النافتا بشركة إنريك، ويتفقد أيضا مستشفى العجمي.

كما سيتفقد رئيس الوزراء، مشروع بشائر الخير، ومشروع تطوير ترعة المحمودية "شريان الأمل".