شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتفقد المنطقة الحرة بمنطقة العامرية ومركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة الإسكندرية، الخميس، بتفقد المنطقة الحرة، ومركز خدمات المستثمرين بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

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ومن المقرر أن تتضمن زيارة رئيس الوزراء، للمحافظة، يرافقه وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، عدد من المشروعات التنموية والخدمية والصحية ومنها مشروع "مرغم 2" كما يتفقد وحدة النافتا بشركة انريك للصناعات البترولية، ومستشفي العجمي.

كما سيتفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير ترعة المحمودية "شريان الأمل"، ومشروع "بشاير الخير"، مدخل مدينة الاسكندرية من الطريق الصحراوي حتى الكورنيش والمنطقة المحيطة بالإستاد والعربات الكهربائية.

وقبيل ختام الزيارة يعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع القيادات التنفيذية ونواب البرلمان عن محافظة الإسكندرية للتعرف على سير المشروعات والتطورات والمشكلات التي تواجه المحافظة والعمل على حلها.