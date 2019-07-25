شكرا لقرائتكم خبر عن العملية استغرقت 4 ساعات.. استخراج سيخ حديدي طوله 90 سم من كتف شاب بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن نجاح عملية طبية فريدة من نوعها بمستشفى الغردقة العام، حيث تم استخراج سيخ حديدي طوله حوالي 90 سم من كتف شاب يبلغ من العمر 31 عاما، نتج عنه تهتك في الشرايين والأوردة في عملية استغرقت حوالي 4 ساعات، وذلك فور وصول الحالة وتحت إشراف الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، نجح الفريق الطبى بإجراء العملية.

وضم الفريق الطبي الدكتور على درويش، إخصائي الجراحة، والدكتور أحمد الديب، نائب الجراحة، والدكتور سامح المحمدي، إخصائي العظام، والدكتور محمد عبد السلام، نائب العظام، والدكتور وليد السيد، إخصائي المخ والأعصاب، والدكتور جمال رضوان، استشاري التخدير، والدكتور محمد خليل، نائب التخدير، كما تم استدعاء د. أيمن خليل، إخصائي جراحة الأوعية الدموية، وباقى الطاقم الطبي من تمريض العمليات والفئات المعاونة.

وأضاف مرعي أن الحالة الطبية للشاب المصاب الآن مستقرة وتحت الملاحظة وتتلقى العلاج بالمستشفى.