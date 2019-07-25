شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية وقيادات الطوائف القبطية تشارك في مراسم دفن مطران اللاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وقيادات الطوائف القبطية، في مراسم دفن المطران عادل زكي، مطران اللاتين في مصر، والتي جرت في كنيسة سانت كاترين بالإسكندرية، مساء الأربعاء.

كما شارك في مراسم الدفن، عدد من القيادات التنفيذية، وممثل عن الأزهر الشريف، والقمص إبرام اميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والمطران سامى شحاتة عن الكنيسة الأسقفية، والأب يوحنا جورج ممثل الكنيسة الكاثوليكية، والأب جيرجور ممثل كنيسة الأرمن الأرثوذكس، وحضور عدد من قناصل الدول. ومن المقرر أن تتلقى مطرانية اللاتين في المنشية العزاء في المتنيح، الخميس.

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وأرسل محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية ومستشار التعليم في المحافظة، برقية عزاء إلى طائفة الأقباط اللاتين في وفاة المطران عادل ذكي.

وقال «جورج»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «المطران عادل زكى يمثل قيمة كنسية وقيادية كبيرة في مصر»، مشيرا إلى أنه «كان رجل الصلاة والمحبة والسخاء، والتجرد والسلام الإنجيلي ونصلي أن يعوض الكنيسة عنه بخدام وكهنة وأساقفة قديسين يحملون لواء الأمانة، ويقودون الكنيسة إلى حيث يريد ربها وفاديها يسوع».

وأشار إلى أن المطران عادل زكى ولد بمدينة الأقصر يوم 1/12/1947 والتحق بمدرسة الفرنسيسكان بالأقصر ثم بإكليريكية أسيوط الصغرى، وبعد ذلك بالمعهد الفرنسيسكانى الشرقى بالجيزة، حيث أتم الدراسات الفلسفية واللاهوتية وأدى النذور الرهبانية الأولى يوم 8 سبتمبر 1969 ثم النذور الدائمة في 1972، وسيّم كاهناً يوم 24/9/1972، وحاز على الليسانس في اللاهوت من جامعة القديس يوسف ببيروت 1972 – 1975، وخدم في أسيوط كمدير للمدرسة وراعي للشباب الجامعي في السنوات 1975 – 1986، ثم عيّن راعياً ومديراً لمدرسة نجع حمادي عام 1986، انتخب مستشاراً للرهبنة مرات عديدة ثم رئيساً للآباء الفرنسيسكان بمصر (1989 – 1998)، وعيّن أميناً عاماً لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر عام 2000.