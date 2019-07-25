شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ملاحقة 3 كلاب ضالة لـ«طفل مصري» بالكويت: «رعب ونهش ساق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طفل مصري بالرعب، بعدما نهشت الكلاب الضالة جزءاً من ساقه، خلف منطقة النقرة بالكويت، حسبما ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية.

وقالت والدة الطفل محمد حسام، البالغ من العمر 11 عاماً: «خرج ابني من مسجد الصقعبي في منطقة حولي بعدما أدى صلاة الظهر متوجهاً إلى المنزل، وخلال سيره ظهرت له ثلاثة كلاب لم ينتبه لها في البداية، حيث كانت نائمة تحت الشجر، فاضطر إلى الهروب بحكم صغر سنه، إلا أن الكلاب لاحقته حتى تمكنت منه ونهشت ساقه، وهربت بعد أن تدخل أحد المارة مصادفة».

وأضافت الأم أن «ابني وبعدما نهش الكلب قطعة من ساقه خضع للعلاج في مستوصف حولي، وأخذ إبراً خاصة بهذا النوع من الإصابات، إلا أنه ما حصل له أسكن الرعب في قلبه، وأناشد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بأن تقوم بواجبها في مكافحة الكلاب الضالة في هذه المنطقة، حتى لا يحدث مكروه لأحد قد يكون ضحية لها».