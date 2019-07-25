شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على طبيب مصري داخل مستوصف بالكويت (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الجمعية الطبية في الكويت عن أسفها للاعتداء على طبيب مصري في مستوصف جابر الأحمد، حسبما ذكر موقع «الراي»، الخميس.

ووفقا للموقع، فإن الطبيب المصري وأثناء قيامه بواجبه داخل المستوصف تعرض من قبل أحد المراجعين للضرب المبرح بعد مشادة كلامية حصلت بينهما، ما تسبب في إصابته بجروح سطحية وسحجات.

وأضاف مصدر مطلع لـ«الراي» أن الطبيب توجه إلى المخفر التابع له المستوصف، وسجل قضية اعتداء بالضرب بحق الجاني أحيلت إلى الجهات المختصة للبحث والتحري عن المتهم من خلال البيانات المسجلة في المستوصف. فيما تواصلت الجمعية الطبية مع الطبيب المعتدى عليه، واستنكرت ما تعرض له من واقعة الاعتداء عليه، معربة عن أسفها من تكرار مثل هذه الحوادث بحق الطاقم الطبي.