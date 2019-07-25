شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع الصين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والموقعة في بكين بتاريخ 1 سبتمبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم الخميس.

وفيما يلي نص القرار: