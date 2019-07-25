شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع الصين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والموقعة في بكين بتاريخ 1 سبتمبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم الخميس.
وفيما يلي نص القرار:
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع الصين (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.