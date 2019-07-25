شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: يجب تصحيح المفاهيم الصحية لنقلها بدقة إلى القارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الدورة التدريبية الإقليمية التي تأتي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تعد «نموذجا لما يجب أن تكون عليه الصحافة التي تتعلم قبل أن تُعلم».

أضاف خلال فعاليات الدورة التي تنظمها لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، في شرم الشيخ: «علينا تعلم تحديد مفاهيم صحية دقيقة وخاصة في مجال الصحة النفسية والإدمان».

تابع: «أعتقد أن القائمين على هذه الدورة على قدر كبير من التخصص، وأتمنى أن نستمر في هذه الدورات التخصصية حتى نوصل الأدق منها للقارئ بعد تعلمها من أهل التخصص».