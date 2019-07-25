شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح المعسكر التثقيفي للأئمة بالإسكندرية بمشاركة 70 إمامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، الخميس، فعاليات المعسكر التثقيفي الصيفي للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق شرق الإسكندرية. ومن المقرر أن يحضر الافتتاح الشيخ محمد خشية، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في المديرية، والدكتور نوح العيسوي، مدير عام بحوث الدعوة والإفتاء، و70 إماما من الديوان العام ومديرية أوقاف الإسكندرية.

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