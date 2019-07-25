نقيب الصحفيين: نحتاج لتعلم المفاهيم الصحية لنقلها بدقة للقارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين العرب تعد "نموذجا لما يجب أن تكون عليه الصحافة التي تتعلم قبل أن تُعلم".

وأضاف رشوان خلال فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية التي تنظمها لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بمدينة شرم الشيخ، "علينا تعلم تحديد مفاهيم صحية دقيقة وخاصة في مجال الصحة النفسية والإدمان وهو موضوع في غاية الأهمية".

وتابع: "اعتقد أن القائمين على هذه الدورة على قد كبير من التخصص وأتمنى أن نستمر في هذه الدورات التخصصية حتى نوصل الأدق منها للقارئ بعد تعلمها من أهل التخصص حتى ننقل معلومة أدق وتحليل أفضل