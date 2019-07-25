أخبار مصر | تعيينات جديدة بمستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيينات جديدة بمستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، قرارا بتكليف كل من: الأستاذ الدكتور شريف محمد محسن إسماعيل، الأستاذ المساعد بقسم الجراحة العامة، مديرا لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي العبور، وذلك اعتبارا من 4/7/2019 ولمدة عام.

كذلك تكليف الدكتورة وسام زاهر محمد عبد المحسن سليمة المدرس بقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم نائبا لمدير المستشفى مع الإستمرار بتكليفها بالعمل كمدير لإدارة الجودة بالمستشفى وذلك اعتبارا من 4/7/2029 ولمدة عام.