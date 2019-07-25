أخبار مصر | "تمريض عين شمس" تكرم رئيس الجامعة تقديرا لجهوده ودعمه الدائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تمريض عين شمس" تكرم رئيس الجامعة تقديرا لجهوده ودعمه الدائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت كلية التمريض بجامعة عين شمس، أ.د عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، حيث أهدته ا.د. سلوى سمير، عميدة الكلية، درع الكلية وهدية تذكارية؛ تقديرا لجهوده المتميزة طوال فترة تولية رئاسة الجامعة، ودعمه الدائم لكلية التمريض، والذي تكلل اليوم بافتتاح المبنى الجديد بكلية التمريض وعدد من مشروعات التجديد والتطوير بالكلية والمعهد الفنى للتمريض.

وجاء ذلك بحضور أ.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والسادة وكلاء كلية التمريض بالجامعة، ا.م هويدا أحمد مدير المعهد الفنى للتمريض وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.