أخبار مصر | لو خارج النهاردة.. بيان هام لـ"الأرصاد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو خارج النهاردة.. بيان هام لـ"الأرصاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 26 31

بلطيم 26 31

مطروح 19 31

السلوم 20 32

سيوة 22 39

بورسعيد 24 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 35

نويبع 30 37

طابا 28 35

كاترين 18 34

الطور 26 34

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 25 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 24 40

الوادى الجديد 27 41

شلاتين 26 38

أبو رماد 26 39

حلايب 27 34

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رأس حدربة 28 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 44

المدينة 30 46

الرياض 26 46

المنامة 33 39

أبوظبى 33 43

الدوحة 32 38

الكويت 34 49

دمشق 15 37

بيروت 25 31

عمان 19 34

القدس 18 31

غزة 22 31

بغداد 28 46

مسقط 29 33

صنعاء 17 30

الخرطوم 28 40

طرابلس 23 31

تونس 24 35

الجزائر 22 29

الرباط 19 27

نواكشوط 23 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 29

اسطنبول 20 28

اسلام اباد 28 37

نيودلهى 26 34

جاكرتا 23 33

بكين 26 34

كوالالمبور 24 32

طوكيو 24 30

أثينا 21 32

روما 21 36

باريس 22 41

مدريد 22 37

برلين 20 33

لندن 20 36

مونتريال 18 28

موسكو 17 22

نيويورك 21 29

واشنطن 19 30