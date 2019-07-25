أخبار مصر | رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاحات جديدة بكلية التمريض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاحات جديدة بكلية التمريض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الاستاذ د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وأ.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمصاحبة أ.د. سلوى سمير عميد كلية التمريض بالجامعة المبنى الجديد الملحق للكلية والذى يقع على مساحة 220 متر ويشمل 4أدوار يتكون كل دور من قاعات دراسية ومدرجين دراسيين لطلاب الساعات المعتمدة ومعمل للمهارات والحالات الحرجة يسمح للطالب من خلالهم ان يتدرب من البداية على أصوات القلب والرئتين وسماع وبرمجة هذه الأصوات والتعرف على أناتومى الجسم لتحديد أماكن هذه الأصوات وذلك من خلال سماعة تحاكى سماعة الطبيب وتتغير تلك الأصوات لتحاكى الأمراض المختلفة وبالاضفة الى التدريب على عمل رسم القلب وبرمجة أشكال رسم القلب وكذلك التدريب على إستخدام أجهزة الصدمات ومنظم ضربات القلب وقياس ضغط الدم واحساس النبض والتدريب على الإنعاش القلبى الرئوى وسماع اصوات المعدة قبل الممارسة الفعلية وغرفة لطلاب البرنامج المكثف ودورات مياه وجزء خاص بالأوفيس .

كما تم إفتتاح قاعة مناقشات ومؤتمرات يتم بها المناقشات العلمية المختلفة وإستقبال الضيوف لإعطاء الدورات التدريبية تستوعب 70 شخص بمبنى الكلية الرئيسى ،كما تم إستحداث وتجديد النظام الصوتى داخل القاعات وإحلال وتجديد المكتبة المركزية والمعمل الرئيسى بالكلية وإمدادها بمحول كهربائى جديد لإستيعاب الأحمال و تزويدها بعدد 12 كاميرا تكشف المعامل والمدرجات والمكتبة ومدخل الكلية وإيضاً إستحداث نظام البصمة .

كما شهدت إفتتاحات اليوم إيضاً إفتتاح مدرج دراسى خاص بطلاب المعهد الفنى للتمريض التابع للكلية يستوعب 200 طالب مزودة بشاشة عرض " باور بوينت" للدراسة والإمتحانات .

وخلال الافتتاح وجه أ.د عبد الوهاب عزت الشكر لكل من ساهم فى تلك الإنشاءات والتجديدات وأكد على أن الجامعات تتميز بخبراتها المتراكمة خلال سنوات عديدة والمتنقلة من جيل لجيل على المستوى الأكاديمى والإدارى حيث ان كل ما يتم الإتفاق عليه خلال مرحلة ما يتم تنفيذه بعد ذلك على أكمل وجه .

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واضاف ان كلية التمريض تعد من الكليات الرائدة على مستوى الجامعة فى الحصول على الجودة مشيدا بالتعاون المثمر بينها وبين كلية الطب بالجامعة.

واشار رئيس الجامعة الى انه يجرى حاليا مشاورات لافتتاح بوابه جديد للكلية رئيسية علاوة على البوابة الموجودة حاليا والتى تربط الكلية بمستشفيات الجامعة

وأوضحت ا.د. سلوى سمير ان هذه إفتتاحات جاءت بدعم كبير من إدارة الجامعة برئاسة أ.د.عبد الوهاب عزت وتعد اضافة جديدة للكلية حيث تمكنها من استيعاب أكبر عدد من الطلاب لدعم العملية التعليمية وتخريج طلاب متميزين يخدمون وطنهم علميا .

وجدير بالذكر انه فى ختام اليوم تم تكريم أ.د عبد الوهاب عزت وقدمت الدكتورة سلوى له درع الكلية وهدية تذكارية وإيضاً قامت بتكريم واهداء درع شكر وتقدير للمهندس محمد عبدالله مدير الإدارة الهندسية بالجامعة وواللواء سعيد محمد سعيد بالهيئة العربية للتصنيع و المهندس محمد عبد الواجد مدير شركه طابا للمقاولات الشركه المشرفة على إنشاء المبنى والمهندس محمد سيد محمود شركة الصفا والمروة وجميع المهندسين المشرفين على تلك الإفتتاحات من إدارة المشروعات والكهرباء والأجهزة والإتصالات والصيانه والمراجعة الفنية .

شهد افتتاحات اليوم السادة وكلاء كلية التمريض ، ا.م هويدا أحمد مدير المعهد الفنى للتمريض وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.