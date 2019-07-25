أخبار مصر | "صيدلة عين شمس" تعلن شروط التقدم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صيدلة عين شمس" تعلن شروط التقدم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا للحصول على درجتى الماجيستير والدكتوراه بتخصصاتهم المختلفة وذلك بداية من الأحد الموافق٢١/٧ حتى يوم الخميس الموافق ٢٢/٨.

وتشمل التخصصات المتاحة لدرجة الماجيستير العلوم الصيدلية أو دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية في تخصصات الميكروبيولوجيا والمناعة أو تخصص الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية كذلك تخصص صيدلانيات وصيدلة صناعية تخصص التكنولوجيا الصيدلية وتخصص الأدوية والسموم وكذلك تخصص العقاقير وتخصص الكيمياء التحليلية الصيدلية وتخصص الكيمياء الصيدلية.

ويشترط في المتقدم لدرجة الماجيستير أن يكون حاصلا على درجة العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة عين شمس أوإحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الأخرى المعترف بها أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد على الأقل وجيد جدا فى مادة التخصص على أن يكون المتقدم يعمل بجهة بحثية تسمح له بالتسجيل وبإجراء الأبحاث العلمية بجهة عمله وان يكون التسجيل فى نفس تخصص الطالب الذى يعمل به والا يكون الطالب مقيد باى درجة علمية من أى جهة أخرى.

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أما المتقدم لدرجة دكتوراة الفلسفة فيشترط نفس الشروط السابقة علاوة على أن يكون حاصلا على درجة الماجيستير فى نفس التخصص.

أما عن برامج دبلوم الدراسات العليا فتتيح الكلية البرامج فى التخصصات الآتية:

دبلوم العلوم الصيدلية فى الصيدلة الإكلينيكية ودبلوم العلوم الصيدلية فى التحليل الكيميائى والحيوى والبيولوچى ودبلوم العلوم الصيدلية فى علم التكنولوچيا الحيوية.

ويشترط في راغبي التسجيل أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس فى العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة عين شمس أو إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية المعترف بها أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد وألا يكون الطالب مقيد باى درجات علمية فى أى جهة أخرى.