أخبار مصر | "وسط البلد" مشروع تخرج لطلاب بـ"إعلام عين شمس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وسط البلد" مشروع تخرج لطلاب بـ"إعلام عين شمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتج مجموعة من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس مجلة باسم "وسط البلد"، واتخذت شعار "وسط البلد.. لكل أهل البلد".

وتناولت المجلة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموضوعات في مختلف المجالات، أبرزها موضوع حول محمد صلاح لاعب كرة القدم وكذلك حوارات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب مثل النائب محمود بدر والنائب عبد العزيز الصفتي.

كما تضمنت المجلة حوارات مع مجموعة من الفنانين والإعلاميين أبرزهم الفنانة دوللي شاهين، والإعلامية ياسمين الخطيب، بالإضافة إلى باب الرياضة الذي تناول العديد من التحقيقات والحوارات كان أبرزها حوار مع عمرو جمال، لاعب النادي الأهلي، وأحمد مدبولي، لاعب نادي الزمالك.

كما تضمنت المجلة ملف لتشجيع الاستثمار بعنوان "الاستثمار عمار"، تضمن العديد من الموضوعات التي تساعد على تشجيع الاستثمار.

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كما تضمنت المجلة مجموعة من الموضوعات والتحقيقات المعاصرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومبادرة حياة كريمة للمصريين، وموضوعات حول مشروع الـ "100 ألف صوبة زراعية" غذاء آمن وتصدير مستمر،وقانون التجارة الإلكترونية.. فرصة جديدة لجمع ضرائب مهدرة، وإعادة الروح إلى "صناعة السكر المصري" باستراتيجية جديدة.

كما تضمن باب الصحة حوار مع عضو لجنة الصحة بالبرلمان وتحقيق حول منظفات مسرطنة.. ورقابة مفقودة، وتحقيق حول شبح نقص الأدوية يهاجم المواطنين من جديد.

أما باب المجتمع فتضمن تحقيق استقصائي:مافيا بيع "الأوض" للحصول على شقق "تطوير العشوائيات" والزواج على طريقة "التابلت"، وزرايب "15 مايو" أفقر منطقة عشوائية بمصر

جاءت المجلة تحت رئاسة أ. د سوزان القليني عميدة الكلية وأ. د هبة شاهين رئيس القسم ورئاسة تحرير د.سحر غريب، وإشراف د. رانيا الخضري, أ. مروة سعيد, أ.أمل سمير, وإخراج أ.أحمد شهاب.