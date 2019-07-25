أخبار مصر | "الجمال" قائماً بعمل مدير المكتب الفني لقطاع رئيس جامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجمال" قائماً بعمل مدير المكتب الفني لقطاع رئيس جامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين الأستاذ محمد الجمال، قائماً بعمل مدير عام المكتب الفني لقطاع رئيس الجامعة، وذلك اعتباراً من ٢٢ يوليو ٢٠١٩ بالإضافة إلى مهام عمله.

يذكر أن الأستاذ محمد الجمال، تخرج في كلية التجارة عام ١٩٩٩، وشغل العديد من الوظائف الإدارية من بينها، مدير المكتب الفني لقطاع رئيس الجامعة، مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة، قائم بتسيير أعمال الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.