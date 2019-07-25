أخبار مصر | مقرات التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لليوم الرابع على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقرات التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لليوم الرابع على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر توافد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لإجراء التنسيق الإلكترونى بمعامل الحاسب الآلي بجامعة عين شمس وذلك تحت رعاية ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث توافد اليوم ٤٥٤ طالب وطالبة على مقرات التنسيق الإلكترونى الست ليصل بذلك عدد الطلاب الذين أجروا التنسيق الإلكترونى منذ بدء المرحلة الأولى ٢٣٠٠ طالب وطالبة وتستمر معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة فى إستقبال طلاب المرحلة الأولى غدا الخميس الموافق ٢٥ من يوليو وفقا لبيان وزارة التعليم العالي.

يذكر أن مقرات التنسيق الإلكترونى الست بكليات " الآداب و الحاسبات والمعلومات و البنات و الهندسة والزراعة " والمدينة الجامعية طلبة استقبلت الطلاب على مدار أربع أيام متتالية منذ التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

وقدأ شاد الطلاب وأسرهم بحسن تقديم الخدمة و تعاون المشرفين على المعامل مما يسر عليهم إجراء التنسيق الإلكترونى.