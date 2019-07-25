شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 25 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق أعمال الاجتماع الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة وزراء البترول والطاقة في مصر وفلسطين واليونان وقبرص وبعض دول المتوسط إلى جانب وزير الطاقة الأمريكي وممثل عن الاتحاد الأوروبي.

يعقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين أجهزة الإعلام الأمني ووسائل الإعلام، بمشاركة ممثلي أجهزة الإعلام الأمني في وزارات الداخلية العربية، وممثلين عن بعض وسائل الإعلام العربية.

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعًا في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية لاختيار مدير عام جديد للوكالة خلفا للراحل يوكيا أمانو، الذي توفي قبل يومين.

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تعقد الرئاسة الفلسطينية اجتماعا عاجلا لبحث سبل مواجهة سلسلة الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة.

يطلق صندوق «تحيا مصر» القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار في المنوفية والغربية، وذلك في إطار المرحلة الأولى للمبادرة، والتي تشمل 8 محافظات أخرى.

تطلق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق بجامعة المنيا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المنتدى الأول للوحدة بعنوان «تعزيز دور وحدات الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة».

تجري كوريا الجنوبية وروسيا محادثات، على خلفية خرق طائرة روسية للمجال الجوي الكوري الجنوبي.