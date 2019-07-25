حدث ليلاً| تعليق أديب على فوز الأهلي بالدوري ووفاة فاروق الفيشاوي ونقل "السبسي" للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

وتٌوفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعد إصابته بغيبوبة الكبد، وتُوج النادي الأهلي بطلاً للدوري المصري. وإقليمًا أفادت وسائل إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

"حسين الشحات جاب فلوسه".. أول تعليق من أديب على فوز الأهلي بالدوري

قال الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، "أخيرًا ظهر حسين الشحات جاب فلوسه في الماتش بتاع الدرع". للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد تتويج الأهلي بالدوري ..أسامة كمال:"هيفضل في مكانه الطبيعي"

هنأ الإعلامي أسامة كمال، النادي الأهلي بعد تتويجه ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، قائلًا:"في شهر 11 الماضي كنا بنناقش ايه الغلط في النادي الأهلي. للتفاصيل.. اضغط هنا

وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي

توفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عقب دخوله غيبوبة كبدية مساء أمس، وفق ما أعلن الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية. للتفاصيل.. اضغط هنا

عادل إمام ينعى الفنان فاروق الفيشاوي

نعى الفنان الكبير عادل إمام زميله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان. للتفاصيل.. اضغط هنا

ريهام سعيد تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أن الطبيب المعالج لها سمح لها بممارسة حياتها الطبيعية. للتفاصيل.. اضغط هنا

صندوق النقد يعلن موافقته على صرف ملياري دولار من قرض مصر والبرنامج مستمر حتى نوفمبر 2019

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أعلن صندوق النقد الدولي، بشكل رسمي، مساء الأربعاء، عن موافقة مجلسه التنفيذي على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي. للتفاصيل.. اضغط هنا

الفقي: صداقة عبدالحكيم عامر وعبدالناصر كانت يشوبها القلق

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن صداقة الراحل عبدالحكيم عامر، والزعيم الراحل جمال عبدالناصر، كانت نقطة ضعف لديهما معًا. للتفاصيل.. اضغط هنا

نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس في ساعة مبكرة من صباح الخميس. للتفاصيل.. اضغط هنا

"الجارديان": جونسون قد يستغل تقاربه مع ترامب لتهدئة الأزمة مع إيران

تقلّد بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء بينما تلوح أزمة طارئة في مياه الخليج، حيث تهدد مصادرة إيران لناقلة نفط بريطانية بجر بريطانيا والمجتمع الدولي إلى خلافات متصاعدة. للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاثة قرارات من الكونجرس تحظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم حق النقض " الفيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونجرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب يصف شهادة مولر بأنها "يوم جيد للغاية للجمهوريين"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء، شهادة روبرت مولر، المحقق الخاص سابقا في مسألة التدخل الروسي بالانتخابات، بأنها "يوم جيد للغاية للجمهوريين". للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس فنزويلا يحمل واشنطن مسؤولية انقطاع الكهرباء في بلاده

ألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء باللوم على الولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي في البلاد. للتفاصيل.. اضغط هنا