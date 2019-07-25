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القاهرة 37.. تعرّف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 26 31

بلطيم 26 31

مطروح 19 31

السلوم 20 32

سيوة 22 39

بورسعيد 24 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

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نخل 20 35

نويبع 30 37

طابا 28 35

كاترين 18 34

الطور 26 34

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 25 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 24 40

الوادى الجديد 27 41

شلاتين 26 38

أبو رماد 26 39

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 34

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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