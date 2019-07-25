هيئة المساحة: 200 مليون جنيه تعويضات المرحلة الأولى لأهالي مثلث ماسبيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس علي المنوفي، رئيس هيئة المساحة المصرية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إن مشروع مثلث ماسبيرو من أكبر المشاريع التي تعمل بها الهيئة، مشيرًا إلى أن المستهدف إعادة تخطيط منطقة (مثلث ماسبيرو - كورنيش النيل حي بولاق أبوالعلا) التابع لمحافظة القاهرة.

وأضاف المنوفي، في تصريحات لمصراوي، أن مجلس إدارة الهيئة قرر صرف 200 مليون جنيه تعويضات كمرحلة أولى، متابعًا: "خطة التطوير التي تتبنها الدولة 40 فدانًا على الأقل".

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى 20 مارس الماضي طالب بتحضير تسليم كشوف الملاك الظاهرين وحافظة أوراق من مبني محافظة القاهرة إلى شئون المساحة بالمناطق التي شملت تطوير 12 مرفقًا، وتم تسليمهم بمديرية المساحة بالقاهرة يوم 15 يوليو الماضي للمراجعة على كشوف الملاك الظاهرين.

وأشار إلى أن مساحة مشروع مثلث ماسبيرو تبلغ 74 فدانًا، تضم مسجد أبو العلا ومبنى وزارة الخارجية ومبنى مثلث ماسبيرو، ومترو الأنفاق والقنصلية الإيطالية ومخطط التطوير يضم فقط نحو 40 فدانًا، الدولة تمتلك 10% فقط من المساحة و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.​