شكرا لقرائتكم خبر عن بـ23 مليون جنيه.. إنشاء كوبري لربط شطري إيتاي البارود في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أمس، بدء أعمال إنشاء كوبرى مشاة إيتاى البارود العلوى أعلى السكة الحديد وترعة الخندق، والذى سوف يربط بين جانبى البر الشرقى والغربى للمدينة بطول 112 مترًا بتكلفة 23 مليون جنيه، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقضاء على مشكلة تكدس المارة من المواطنين والمشاة أعلى كوبرى السكة الحديد.

ورافق المحافظ خلال الزيارة المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد، والمهندس فايز الجندى، مدير مديرية الطرق، والمهندسة هالة خليفة، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومحمد كوجك، رئيس مدينة إيتاى البارود.

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وشهد المحافظ بدء الأعمال الجارية بالكوبرى وصب الخرسانة العادية، وجارٍ شد خشب القاعدة المسلحة، وصب 9 دعامات خرسانية في البر الشرقى بجوار ترعة الخندق، وجارٍ استكمال الأعمال، حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 30% بقيمة 3 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الكوبرى في فبراير 2020.

واستمع المحافظ لعدد من المواطنين، الذين عبّروا عن فرحتهم بإنشاء الكوبرى ومعاناتهم في الوصول بين شطرى المدينة، والتى سوف يحلها الكوبرى الجديد، خصوصًا بعد إغلاق مزلقان إيتاى البارود، والذى جعل الكوبرى مطلبًا شعبيًا لأهالى المدينة.

ووجّه «آمنة» بتذليل جميع العقبات التي تواجه التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال للتيسير على مواطنى إيتاى البارود والمراكز المجاورة المترددين على المدينة.