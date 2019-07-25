"حقوق المنيا" تطلق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تطلق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المنتدى الأول للوحدة بعنوان "تعزيز دور وحدات الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالحرم الجامعي، خلال الفترة من 25 حتى 28 يوليو الجاري.

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