​اليوم.. انطلاق ثالث أفواج حجاج الجمعيات بـ800 حاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق اليوم الخميس، ثالث أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة، بعدد 826 حاجا من محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والجيزة والجمعيات المركزية.

وبدأت الثلاثاء الماضي، أولى رحلات وزارة التضامن الاجتماعي لحجاج الجمعيات الأهلية لعام 2019 ـ 1440 هـ إلى المدينة المنورة ويشمل 700 حاج من محافظتي الجيزة والدقهلية.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية، تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج ومتابعة عمليات التفويج والتسكين، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء 9 عيادات بمقر إقامة الحجيج لتوفير كافة الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة وأن مقر البعثة سيكون بفندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

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وناشد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، الحجاج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان، كما يقوم المشرفين باستقبال الحجاج بالمطارات وتسهيل إجراءاتهم حيث تم اختيار 270 مشرفا بواقع مشرف لكل 45 حاجا منهم 10 مشرفات وسيتم عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية بأداء

مناسك الحج.

ومن المقرر، أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو وسيتم سفر أولى الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على أن ينتهى عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج مع أخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس القادم.