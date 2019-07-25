"تحيا مصر" يطلق مبادرة "نور حياة" في محافظتي المنوفية والغربية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يطلق صندوق "تحيا مصر"، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية (نور حياة) للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار في محافظتي المنوفية والغربية. جاء ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل 8 محافظات أخرى، وهي الشرقية والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف والمنيا والدقهلية والجيزة.

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