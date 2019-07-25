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وفاة الفنان فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عامًا

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علوي أبو العلا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان فاروق الفيشاوي داخل أحد مستشفيات الدقي، فجر الخميس، عن عمر يناهز 67 عامًا.

وقال «زكي» لـ«المصري اليوم» إن صلاة الجنازة تقام بعد صلاة الظهر، الخميس، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.

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