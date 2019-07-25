شكرا لقرائتكم خبر عن بجلسة تصوير بطلها «الأطفال».. «عاطف» يدعو المجتمع إلى تقبّل ضحايا الحروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مدّ إيديك معايا، مفيش مقدرش مفيش كفاية، فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير، شجع غيرك هيكتر خيرك، يملى الدنيا نور ويجيلك، واللى النهارده قدمته راجع بُكرة ليك». من منطلق هذه الجمل الحماسية، استطاع المصور محمد عاطف أن يخرج جلسة تصوير، لم تكن جديدة فى مضمونها، خاصة أنه يهتم بالقضايا الإنسانية الخاصة بالأطفال، لكنها جديدة فى شكلها وطريقة تقديمها، فمن خلال عدسة كاميرته، قام عاطف بتصوير بعض الأطفال فى موقع إنشاء مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق، لتعاطفه مع قضية الحروق وضحاياهم، رافعًا شعار «ولادنا شايلين مسؤولية بلدنا». مجموعة من الأطفال، تتراوح أعمارهم ما بين 7 و12 عامًا، يقفون جنبًا إلى جنب، يتعالى بينهم صوت الضحكات والمرح، بعضهم يرتدى سترات صفراء وبرتقالية «أطفال مصابة بحروق»، والبعض الآخر معافى، جاء خصيصًا لمساندة إخوانهم فى جلسة التصوير.

Advertisements

يقول عاطف لـ«المصرى اليوم»: «تواصلت مع إدارة مستشفى أهل مصر، وعرضت عليهم أعملهم فوتوسيشن للأطفال مجاناً، وكان كل همى أساعد الأطفال نفسيًا ومعنويًا، خاصة بعد استغلال بعضهم فى الظهور بإعلانات الحروق بشكل مؤذى ليهم وللمشاهد، وده بالإضافة لتعرضهم للتنمر والسخرية فى الشارع»، وأضاف: «الإدارة رحبت جدًا بالفكرة، وقررنا نعمل الفوتوسيشن فى موقع الإنشاء، ».

وقالت شيماء بهريز، مدير العلاقات العامة بمؤسسة أهل مصر للتنمية، لـ«المصرى اليوم»: «كان رد فعل أهالى الحالات إيجابيًا جدًا، فجميعهم يريد أن يتقبل المجتمع ضحايا الحروق ويتمنون إسعاد أطفالهم، أما بالنسبة لنا، فنحن سعداء جدًا بهذه التجربة ونتطلع لمزيد من التعاون مع أفراد ومؤسسات تساهم فى العمل على دمج وتقبل ضحايا الحروق».

وفيما يتعلق بإعلانات الحروق، قالت «شيماء»: «عندنا مشكلة فى عدم تقبل الناس لظهور مصابى الحروق فى الإعلانات من الأساس، وعندنا مشكلة إزاى ممكن نهيَّأهم لكده».