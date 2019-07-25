شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطبًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «25- 37»، إسكندرية «26 – 31»، قنا «25 – 41»، الأقصر «27– 42»، أسوان «28 – 42».