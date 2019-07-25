شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية البريطانية تبلغ مصر بقرار استئناف رحلاتها إلى القاهرة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أبلغ المسئولون في شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيرويز» السفير المصري لدى بريطانيا، طارق عادل، مساء الأربعاء، بقرار الشركة استئناف رحلاتها الجوية بين مطار هيثرو ومطار القاهرة الدولي بدءا من الجمعة.
وأعرب السفير المصري لدى بريطانيا عن ترحيبه باستئناف رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية بين لندن والقاهرة.
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