ضبط 26 كيلو حشيش و 2 كيلو هيروين خلال حملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية شن حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن لضبط الخارجين على القانون وحائزي ومروجي المواد المخدرة بأنواعها.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 169 قضية مخدرات بحوزة 182 متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 36,300 كيلو جرام، كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 26,882 كيلو جرام.

وضُبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,614 كيلو جرام، 3 جرام من مخدر الكوكايين، 585 جرام مخدر الإستروكس، 120 جرام من مخدر الفودو، 4827 قرص مخدر.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.