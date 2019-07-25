إحباط ترويج 3 أطنان أسماك فاسدة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث التموين بالغربية، من ضبط 3 أطنان أسماك مدخنة فاسدة غير صالحة للاستهلاك داخل إحدى الثلاجات.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام (مالك ثلاجة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المحلة) بجلب كميات كبيرة من الأسماك المدخنة (الرنجة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي من المحلات والمصانع المجاورة، وتخزينها في الثلاجة ملكه تمهيدًا لبيعها للجمهور.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم استهداف الثلاجة وضبط المدير المسئول عنها وبداخلها (كمية من الأسماك المدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وزنت 2,820 طن).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.