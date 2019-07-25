دورة تدريبية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لإعداد مترجم للغة الإشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي دورة لتعليم لغة الإشارة في إطار بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس. تهدف الدورة إلى تدريب وتمكين الأشخاص للتعامل مع الصم وضعاف السمع بلغتهم الخاصة، وتأهيلهم للعمل في الجامعات المصرية. وأعرب نيافة الأنبا إرميا والدكتور عبدالوهاب عزت عن سعادتهما البالغة بالمتدربين الجدد لهذه الخدمة المجتمعية المميزة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

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