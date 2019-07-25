شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تدعم القصير بـ4 محولات طوارئ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استجابة لما نشرته «المصرى اليوم» حول تكرار انقطاع الكهرباء وتذبذب الجهد فى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، قرر المهندس محمد السيد، رئيس شركة كهرباء القناة، دعم المدينة بـ4 محولات طوارئ، كما وصلت، أمس، ماكينات كهرباء طوارئ لتفادى الأعطال والانقطاعات.
كانت القصير قد شهدت تذبذب الجهد وتكرار انقطاع التيار، وتعددت شكاوى الأهالى من تكرار الانقطاع عن عدة مناطق فى المدينة، حيث انقطع عن بعضها أكثر من 8 ساعات، ما تسبب فى تلف مئات الأجهزة الكهربائية.
وطالب الأهالى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بالتدخل لإنهاء معاناة نحو 75 ألف مواطن فى المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الكهرباء» تدعم القصير بـ4 محولات طوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.