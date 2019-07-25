شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تدعم القصير بـ4 محولات طوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة لما نشرته «المصرى اليوم» حول تكرار انقطاع الكهرباء وتذبذب الجهد فى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، قرر المهندس محمد السيد، رئيس شركة كهرباء القناة، دعم المدينة بـ4 محولات طوارئ، كما وصلت، أمس، ماكينات كهرباء طوارئ لتفادى الأعطال والانقطاعات.

كانت القصير قد شهدت تذبذب الجهد وتكرار انقطاع التيار، وتعددت شكاوى الأهالى من تكرار الانقطاع عن عدة مناطق فى المدينة، حيث انقطع عن بعضها أكثر من 8 ساعات، ما تسبب فى تلف مئات الأجهزة الكهربائية.

وطالب الأهالى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بالتدخل لإنهاء معاناة نحو 75 ألف مواطن فى المدينة.