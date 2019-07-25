شكرا لقرائتكم خبر عن «شرم الشيخ» تستضيف دورة لـ«الصحفيين العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية لاتحاد الصحفيين العرب، فى الفترة من ٢٥- ٢٨ يوليو الجارى، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان «دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة.. الإدمان والإعاقة نموذجًا».

وقال أيمن عبدالمجيد، مقرر لجنة التدريب بالاتحاد، إن الدورة يشارك بها صحفيون يمثلون ١٢ دولة عربية، وهى مصر، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، والعراق، والبحرين، والصومال، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وسوريا.

Advertisements

وأضاف «عبدالمجيد» أن من أهداف الدورة التدريبية تحفيز الصحفيين العرب على تناول القضايا الصحية، بما لها من أهمية كبيرة للمواطنين، وكونها ركيزة أساسية فى خطط التنمية المستدامة لأى دولة، فضلًا عما خلّفته الحروب والصراعات التى شهدتها بعض الدول من إعاقة وآثار نفسية، تتطلب معالجة إعلامية هادفة وواعية. وأضاف أن المحور الرئيسى تعزيز دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة، حول الصحة النفسية والإدمان والإعاقة، فهناك معالجات إعلامية خاطئة فى تناول قضايا الإعاقة على سبيل المثال، تقدمه وكأنه فى حاجة إلى صدقة، والصواب أن يقدمه الإعلام على أنه شخص قادر على العمل وتوظيف طاقته المتاحة، وتقديم النماذج الناجحة، وإدارة النقاش الجاد حول معوقات وسُبل دمج ذوى الإعاقة فى مجتمعاتهم.

وقال مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، إن التدريب ركيزة أساسية لتطوير قدرات الصحفيين، وملاحقة مستجدات التكنولوجيا الحديثة، ويعزز من دور الإعلام التنموى. وأضاف اللامى، فى تصريحات صحفية: «نهتم فى الأمانة العامة، إلى جانب الدفاع عن الحريات الصحفية بالوطن العربى، بالعمل على تعزيز وتطوير القدرات المهنية عبر برامج تدريبية، تعظم من دور الإعلام فى النقد البناء، ودفع عجلة التنمية فى الأوطان». وأكد أن الصحة من القضايا بالغة الأهمية بشقيها الوقائى والعلاجى، ومن مهام الإعلام التعاطى مع القضايا الصحية بما يعود بالنفع على المجتمعات، خاصة بالعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العديد من القضايا الصحية، كالتى تناولتها الدورة وهى قضايا الإعاقة، باعتبارهم أصحاب قدرات خاصة يمكن دمجهم فى مجتمعاتهم وتمكينهم من العمل والإنجاز وعيش حياة كريمة.

ويحضر حفل الافتتاح، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين، وخالد ميرى، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، وسالم الجهورى، رئيس لجنة التدريب بالاتحاد من سلطنة عُمان، وحاتم زكريا، مساعد رئيس الاتحاد، والدكتور عبدالله الجحلان، نائب رئيس الاتحاد، من السعودية، وعابى فارح، نائب رئيس الاتحاد من الصومال، وناصر أبوبكر، الأمين المالى للاتحاد، من فلسطين، وعبدالوهاب الزغيلات، رئيس لجنة الحريات، من الأردن، وأعضاء مجلس إدارة لجنة التدريب، جاسم كمال، نائب رئيس اللجنة من الكويت، ومنتصر حمدان، من فلسطين، ومرتضى شطة، من السودان وسعد محسن، من العراق.