أخبار مصر | المهندسين تفتح باب الترشح للجان قانون التصالح في مخالفات البناء

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أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الترشح للمهندسين الراغبين في المشاركة في اللجان الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار الدور القومي لنقابة المهندسين ودورها المنوط بها لتنفيذ قانون التصالح على البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1621 لسنة 2019.

وأضافت النقابة أن اللجان الخاصة طبقا للقانون تتضمن عضوية نوعين من اللجان "الفنية والتظلمات"، فبخصوص اللجان الفنية وتشمل مهندسين استشاريين تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو معدنية"، ومهندسين مدني ومهندسين عمارة خبرة لا تقل عن خمس سنوات.