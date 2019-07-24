شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: صداقة عبدالحكيم عامر وعبدالناصر كانت نقطة ضعف لكليهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن صداقة الراحل عبدالحكيم عامر، والزعيم الراحل جمال عبدالناصر، كانت نقطة ضعف لكليهما.

وأضاف «الفقي» خلال لقاء تليفزيوني، الأربعاء، أنه يرى أن «عبدالحكيم عامر» تم تهيئة الانتحار له، موضحًا أن «عبدالحكيم عامر» لم يتم قتله، لكن تم وضعه في ظروف تُهيئ له الانتحار.

وأوضح المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه كان من الصعب أن يعمل الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر على قتل عبدالحكيم عامر، لكنه كان راغبًا في إبعاده.