شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي: لمصر الحق في طلب قرض جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ينتهي في شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا نجاح القاهرة في خفض معدلات البطلات التي تراجعت تدريجيًا ووصلت إلى نحو 2% من القوى العاملة.

وأضاف «أزعور» في مداخلة هاتفية أن مصر نجحت في تنفيذ مجموعات من الإصلاحات التي كانت تمثل تحديًا في عام 2016، كما أنها أنجزت مجموعة من برامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى تحسن الأوضاع، فضلًا عن نجاحها في توفير فرص عمل.

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وأوضح مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أن ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة أبرز إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن مصر أكملت المطلوب منها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أحرزت تقدمًا بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة هيكلته بجانب التخفيف عن الأكثر فقرًا.

وأكد «أزعور» أن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تدفق استثمارات أجنبية خاصة في البلاد، كاشفًا عن أنه يحق لمصر طلب قرض من الصندوق مرة أخرى، وللصندوق الحق في نظر الطلب للرد عليه إما بالموافقة أو الرفض.

وذكر أنه «بالطبع يمكن لمصر طلب قرض مرة أخرى من صندوق النقد الدولي وللصندوق بحث الطلب للرد عليه، سواء بالرفض أو القبول، مجموعة من الإصلاحات التي كانت تواصل مصر في عام 2016 والتي تمثلت في ارتفاع مستوى العجز، وتمكنت مصر من تحسين هذه المؤشرات والتحول إلى استقرار اقتصادي ومالي».