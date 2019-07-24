شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان يروون التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار في «أحمد حلمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الترقب والقلق تملكت سكان منطقة أحمد حلمى، وتحديدًا في محيط مبنى قسم شرطة الضواحي، الكائن بجوار محطة قطار مصر، بعد واقعة إطلاق مريض نفسي النار على المارة ورجال الشرطة، بعدما تمكنت من الحصول عليها من أحد أفراد الشرطة الموجودين في الخدمة بمبنى القسم.

بداية الواقعة، بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من النجدة يفيد بإصابة عدد من المواطنين، على يد مجهول، وأنه اختطف بندقية آلية من أحد المجندين الموجودين في المكان للتأمين، وأطلق النار على المواطنين بشكل عشوائي.

وبعد إطلاقه النار على أفراد الشرطة الموجودين بالمبنى والمارة، أصيب على أثرها 4 أشخاص، 3 منهم من أفراد الشرطة، وأحد سكان المنطقة، تمكن رجال الأمن والأهالى من الإمساك بالمتهم، بعد أن سقط أرضًا إثر طلق ناري.

وانتشر مقطع فيديو مصور على مواقع السوشيال ميديا، لأحد الأشخاص يمسك بسلاح نارى على المواطنين بمنطقة موقف أحمد حلمى بشكل عشوائي.

«المصرى اليوم» انتقلت إلى محل الواقعة، لرصد تفاصيل الواقعة، والتحدث مع شهود العيان.

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وعلى كرسى خشبى يجلس أسفل المبنى المقابل لقسم شرطة الضواحى، والذى شهد إطلاق النار، يجلس الرجل الخمسينى عم «خيرى»، يروى أحداث ما رآه في الحادثة.

وقال، في حوالى الساعة الثالثة والنص، فوجئنا بشاب في العشرينيات من عمره، يتسلل من خلف ناحية أفراد الشرطة الموجودين أمام مبنى قسم شرطة الضواحى، ويسرق السلاح الخاص بأحدهم ويبدأ في إطلاق النار بشكل عشوائى عليهم، وعلى كل الموجودين في المبنى.

وأضاف: لم يتوقف الأمر على هذا فقط، بينما أطلق النار على المارة من المواطنين وسكان المنطقة، وكانت حصيلة إطلاق النار أنه أصاب 3 من أفراد الشرطة، وأحد سكان المنطقة.

وفى أحد الأكشاك الموجودة في محيط إطلاق النار، يقف صاحب الكشك «عبدالله»، والذى يقول، «خلال إطلاق النار لم نتمكن من الاقتراب من المتهم خوفًا من أن يصبنا أحد الأعيرة الطائشة منه، لأنه كان في حالة هيستيرية وقتها.

وأضاف: «استمر تبادل إطلاق النار بين المتهم وقوات الشرطة الموجودة في قسم الشرطة حوالى 20 دقيقة، حتى إن أصابت أحد طلقات الشرطة المتهم، وأسقطته أرضًا، ثم أسرع الأهالى للتجمع حوله للإمساك به، وإبعاد السلاح من يده.

كما انتشر فيديو آخر للمتهم من داخل المستشفى، أثناء سؤال أحد الأشخاص له «عملت كده ليه»، فأجاب المتهم: «بحب الخلافة، يعنى بحب داعش».