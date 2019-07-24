شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يبدأ أولى فاعليات النادي الإعلامي بورشة لإنتاج المحتوى المرئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت لجنة الإعلام بحزب المحافظين، الأربعاء، ورشة عمل تدريبية بعنوان «إنتاج المحتوى الإعلامي على الإنترنت»، حاضر خلالها ربيع فهمي، منتج محتوى بمؤسسة العين الإخبارية الإماراتية، وذلك بمقر الحزب في وسط البلد.

وقالت رشا عمار، رئيس لجنة الإعلام بالحزب، إن الهدف من ورشة عمل اليوم، هو تدريب المشاركين على كيفية صناعة المحتوى وإيجاد فكرة جيدة لإنتاجها وتسويقها عبر الانترنت، الأمر الذي تحقق بسبب مشاركة 30 متدرب وتفاعلهم مع المحتوى التدريبي.

وأضافت “عمار”، أن الورشة تعتبر أول فعالية من فعاليات نادي المحافظين الإعلامي، الذي يعتبر محفل مهني لتطوير وتدريب وتأهيل الصحفيين وخريجي كليات الإعلام والصحافة في مصر على أحدث أليات العمل الصحفي في العالم».

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وتابعت، أن النادي الإعلامي سيضم عدد كبير من الصحفين المستقلين بعضهم غير منتمي للحزب، لكن يستهدف من خلال النادي تدريب الصحفيين، وخلق مساحة حرة لعرض المشكلات الخاصة بالمهنة، إضافة إلى إيجاد مجالات عديدة للحوار حول القضايا الهامة المتعلقة بالصحافة المصرية.

وأشارت إلى أن النادي سيعمل تنظيم ورش عمل وتدريبات مستمرة بشكل دوري، فضلًا عن تجهيز ورش عمل وندوات للصحفيين، لمناقشة آليات تطوير الصحافة في مصر وإعداد جيل قادر على كتابة صحفية تساعد في إقرار دعائم الأمن القومي والنهوض بمهنة الإعلام في مصر.

فيما قال ربيع فهمي، مدرب الورشة، ومسئول إنتاج المحتوى في مؤسسة العين الإخبارية الإماراتية، إن الورشة كانت تفاعلية، الأمر الذي يعني أن المتدربين شاركوا بشكل أساسي في مناقشة محتوى الورشة التدريبية.

وأضاف “فهمي”، أن الورشة قائمة على استخدام الأدوات البسيطة المتاحة لإنتاج محتوى إعلامي جيد من خلال الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أنه لاحظ تطور المحتوى الإعلامي على الانترنت بشكل كبير خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وتابع، أن المحتوى الإعلامي لم يعد حكرًا على أحد، ولم يقتصر على خريجي كليات الصحافة والإعلام فقط، الأمر يحتاج إلى منصة إعلامية يستطيع تقديم المحتوى الخاص به من خلالها.