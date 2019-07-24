وفد إندونيسي يثمن جهود الأزهر في نشر الوسطية والاعتدال بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن أبناء إندونيسيا لهم مكانة خاصة فى قلوبنا، ويتلقون متابعة ورعاية وعناية خاصة من مؤسسة الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بجانب جميع الطلاب الوافدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة، بمكتبه اليوم، وفدًا من برلمان محافظة آتشيه الإندونيسية، بحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري بطنطا.

ورحب رئيس الجامعة بالوفد، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، تولي الطلاب الوافدين رعاية وعناية شديدة، خاصة طلاب وطالبات إندونيسيا، لأنهم أهل للاهتمام، وهم خير سفراء لنا في إندونسيا، ينشرون المنهج الأزهري الوسطي الرصين.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى السعادة البالغة التي غمرته عندما كان فى صحبة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال زيارة إندونيسيا العام الماضي، وما لمسه من حسن الاستقبال والاحتفاء والحب، مؤكدًا أنه يعتز بأبنائه وبناته من طلاب إندونيسيا الذين يدرسون بالأزهر، كونهم نماذج مضيئة في بلادهم، وخير سفراء للأزهر.

وأوضح رئيس الجامعة أنه حرص على عقد لقاء موسعا مع طلاب وطالبات إندونيسيا الدارسين في جامعة الأزهر، خلال العام الدراسي الماضي، وذلك بالتنسيق مع السفارة بالقاهرة، حتى يشعر الطلاب والطالبات أنهم في بلدهم.

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وأكد رئيس الجامعة -خلال حديثه- أن إندونيسيا من الدول التي نعتز بها وبطلابها في جامعة الأزهر، ويوجد العديد من اتفاقيات التعاون بين جامعة الأزهر وجامعات إندونيسيا، كما أننا لدينا تعاون مسبق ومستمر سواء على مستوى التحاق الطلاب الإندونيسيين بمختلف المراحل الدراسية بالأزهر، أم من خلال التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي مع الجامعات المختلفة في إندونيسيا، كما أننا نسعد بأي تعاون مستقبلي في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس الجامعة، باستقبال طلاب وطالبات إندونيسيا في كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان، وباقي الكليات العملية، خاصة وأن هذه الكليات قد حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

من جانبه، قدم وفد مجلس الشعب الإندونيسي خالص الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة رئيس الجامعة، وذلك لرعايتهما أبناء وبنات إندونيسيا، ولحسن الاستقبال الذي حظي به الوفد خلال لقائه اليوم، مشيرا إلى عمق العلاقات بين مصر وإندونيسيا، مشيرين إلى أن مصر كانت أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا.

ولفت ممثلو الوفد إلي أن هناك آلاف من الطلاب الإندونيسين تخرجوا من الأزهر ومنهم الرئيس الخامس للجمهورية عبدالرحمن وجيد، مؤكدين أن شرف الدراسة بالأزهر لا يدانيه شرف في إندونيسيا، معلنين اعتزازهم بأبنائهم الدارسين في الأزهر، منبع الوسطية والاعتدال.

وفى نهاية اللقاء قام وفد مجلس الشعب الإندونيسي بتوجيه الشكر لفضيلة رئيس الجامعة، وتم منحه درع مجلس الشعب الإندونيسي.

يذكر أن إندونيسيا تضم 34 محافظة، ويدرس في الأزهر الشريف جامعًا وجامعة طلابا وطالبات من كافة المحافظات الـ 34، وتعد إندونيسيا أكبر دولة لها طلابا يدرسون في الأزهر.