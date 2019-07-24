تسجيل صوتي لقيادي إخواني هارب في تركيا يكشف "فضيحة" جديدة للجماعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسجيل صوتي مسرب للقيادي الإخواني الهارب في تركيا أمير بسام عضو مجلس شوري الجماعة يكشف خلافات داخل الجامعة مخالفات مالية واختلاسات بين قيادات الإخوان الهاربين إلى تركيا.

وقال بسام في المقطع الصوتي -الذي أرسله إلى محمد الدسوقي القيادي بالجماعة-، إنّ نائب مرشد الإخوان الهارب "محمود حسين اعترف أمام الجميع أنّه أخذ ما لا يحق له أخذه من أموال التبرعات، هو ومحمود الإبياري وإبراهيم منير ومحمد البحيري، كما اعترف أنّهم حصلوا على شقق وعقارات وسجلوها بأسمائهم، ورغم ذلك لم يتحدث أحد من الجماعة أو يعترض".

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وتابع أن "عزت اعترف بأنّ أموال التبرعات تبددت وكتبت بأسمائهم شقق وعقارات دون أي رد فعل من الجماعة، رغم اعترافاتهم أنّهم في البداية كانوا يدّعون أنّنا نتسول الأموال من أجل عمل لجنة حقوق إنسان، أي أنّهم في أول اللقاء يقولوا تبرعوا وآخره اعترفوا بأنّهم حصلوا على كل هذه الملايين، ولم يتحدث أحد".

وأضاف عضو مجلس شورى جماعة الإخوان: "تألمت كثيرا أن يكون هذا موقفكم من اعتراف محمود حسن الصريح أنّه أخذ هذه الأموال، محمود حسين اشترى سيارة بي إم دبليو، يركبها بـ100 ألف دولار، في حين أنّ الطلاب هنا يتم إذلالهم ليحصلوا على 200 ليرة و40 دولارا، رغم أنّ ثمن السيارة يكفي احتياجات الطلاب لشهور طويلة، أي فتنة عندما ينظر الطلاب الذين دمر مستقبلهم، في حين أنّ محمود حسن ونجله يلعبون بالأموال ويتحركون بالسيارة، كيف نواجههم وماذا نقول لهم؟". واختتم: "لا يشرفني أنّ أعمل تحت هذه القيادة".