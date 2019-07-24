تعيين عصام عبد الفتاح خلفا لـ"الجزار" في "زراعة السويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، الدكتور عصام عبد الفتاح عبد الجواد عامر رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بالعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة السويس، خلفًا للمهندس سمير الجزار والذي بلغ السن القانونية للمعاش.

يشار إلى أن "الجزار" تولى العمل في السويس قبل عامين، واستطاع زيادة الرقعة الزراعية خاصة المزروعة بمحاصيل القمح، كما ساهم في دخول عدد من الحقول الارشادية ضمن قرى شباب الخريجين، وزراعة أصناف جديدة من تقاوي القمح، عالي الإنتاج.

وأسند وزير الزراعة، منصب مدير زراعة السويس لـ"عامر" بالإضافة إلى عمله رئيسًا لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 814 لسنة 2019.