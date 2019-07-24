​التعليم العالي يعلن موافقة الحكومة على إنشاء 4 كليات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب.
وذكر البيان الصادر اليوم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكليات الجديدة هي: كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس، كلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة، إلى جانب كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.
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