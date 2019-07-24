بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط مدير شركة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 2 مليون جنيه مصري و300 ألف دولار أمريكي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص مسئول مُشتريات بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات - كائن مقرها بمدينة نصر بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)، باستخدام حسابه البنكي وحسابات الشركة محل عمله في إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بالتحريات، وأضاف أن الشركة محل عمله تعمل في مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها، حيثُ يقوم بإصدار شيكات بالدولار الأمريكي لبعض الشركات المُختلفة وذلك لسداد قيمة بضائع تم شرائها لصالح الشركة محل عمله من تلك الشركات، وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو 2 مليون جنيه مصري، 300 ألف دولار أمريكي، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.