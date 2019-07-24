نشرة الحوادث المسائية.. انتحار موظف في القليوبية واختطاف ابنة حلمي بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مالك شركة بلاستيك بالهرم

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من كشف غموض وملابسات واقعة مقتل مالك لإحدى شركات البلاستيك بمسكنه بالهرم, وضبط مرتكب الواقعة بدافع السرقة.

التفاصيل عبر الرابط

سائق يشعل النار في جسد زميله بأسوان

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة دراو، سائق "توكتوك" أشعل النار في جسد زميله بسبب خلاف على أسبقية تحميل الركاب.

التفاصيل عبر الرابط

العثور على جثة رجل أعمال داخل سيارته بكورنيش الإسكندرية

عثر رجال الشرطة على شاب متوفيًا داخل سيارته، أمام مول سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية.

التفاصيل عبر الرابط

ضبط عصابة تصنيع المخدرات بالإسكندرية- (فيديو)

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يوضح أبرز مجهودات رجال الأمن خلال إحباط محاولة تصنيع وتدوير نصف طن من مخدر الحشيش.

التفاصيل عبر الرابط

Advertisements

انتحار موظف بالقفز من أعلى شركة كهرباء قها حزنًا على وفاة صديقه

أقدم موظف بشركة كهرباء مدينة قها، بالقليوبية، على الانتحار، بالقفز من أعلى الشركة، بسبب مروره بضائقة نفسية، بسبب وفاة صديقه المقرب.

التفاصيل عبر الرابط

انتحار عريس بالحبة القاتلة قبل 5 أيام من زفافه بالدقهلية

أقدم شاب على الانتحار، بتناول الحبة القاتلة، المستخدمة في حفظ الغلال، بقرية برمبال الجديدة، بالدقهلية، وذلك قبل 5 أيام من حفل زفافه، بسبب الخلافات العائلية.

التفاصيل عبر الرابط

تفاصيل سقوط عصابة الشرطة المزيفة أعلى "دائري المريوطية"

نجحت قوات الأمن بالجيزة، في الإيقاع بعناصر أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواطنين أعلى الطريق الدائري من خلال انتحالهم صفة رجال شرطة.

التفاصيل عبر الرابط

تأجيل محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ7 أغسطس

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة 7 أغسطس المقبل.

التفاصيل عبر الرابط

النيابة تطلب التحريات في واقعة اختطاف ابنة حلمي بكر

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة التعدي على الموسيقار حلمي بكر بالضرب والسحل على يد بلطجية، واقتحام شقته وسرقتها، فضلًا عن خطف ابنته الصغيرة "ريهام"، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

التفاصيل عبر الرابط