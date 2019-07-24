"بنج محظور تداوله".. ضبط 11 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة ومحظور تداولها بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستخدام وعبوات بنج الأسنان محظور تداولها داخل الصيدليات، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وضبط جرائم الغش التجاري.

أكدت تحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام (مالك محل لمستلزمات طب الأسنان كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بعرض كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المستوردة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وكذا عقاقير غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم استهداف المحل وضبط المدير المسئول عنه وبداخله (عدد 6721 قطعة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، 4500 عبوة بنج أسنان محظور تداولها داخل الصيدليات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.