مصر | إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.. واستئناف النيابة غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.. واستئناف النيابة غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

واستأنفت النيابة على قرار إخلاء سبيل "الغزالي"، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام محكمة الجنايات غدًا الخميس.

وقررت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، في وقت سابق حبس "الغزالي حرب"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مرات عدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وفق محمد فياض محامي المتهم.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.